Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «Бюджет «Театрального двора» — это 13 неравнодушных сердец»

В театре планируют устраивать спектакли на свежем воздухе
Фото: Анастасия Захарова
11 сентября в Ижевске открыли новое общественное пространство — «Театральный двор». Он расположился около театра «Молодой человек». Место благоустроили благодаря проекту «Инициативное бюджетирование» и софинансированию в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Неравнодушные жители близлежащих домов пришли в театр с предложением благоустроить территорию. В результате здесь обновили брусчатку, поставили стилизованные стулья и скамейки, оборудовали декоративные мостики и установили подсветку.
— У нас прекрасные соседи. Мы с ними дружим, и они предложили сами поучаствовать в проекте «Инициативное бюджетирование». Этот проект мы все делали вместе: кто-то красил столбы, кто-то косил траву, кто-то красил фасад. Этот двор — как застолье, где каждый приносит на стол, что может, — говорит директор театра «Молодой человек» Елена Столова.
Фото: Анастасия Захарова
На территории появилась вешалка с цитатами о театре
Фото: Анастасия Захарова
Гостей угощали тыквами, кабачками и яблоками
Фото: Анастасия Захарова
Часть элементов уберут после открытия, чтобы мебель не повредили дожди
Фото: Анастасия Захарова
Глава Ижевска опробовал новое кресло-качалку
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
На открытии артисты театра поблагодарили главу Ижевска Олега Бекмеметьева: ему вручили галстук-бабочку (символ театра) и камень от брусчатки, которой покрыли пространство.
К открытию двора тоже подошли творчески. Вместо традиционного разрезания ленточки — целая церемония.
— Театр начинается с вешалки. Поэтому открытие тоже должно начинаться с вешалки, — отметила ведущая.
На подиум поставили вешалку с надписью «открыто». Поскольку театральный двор — место семейное, закончился ритуал тоже по-домашнему — кружкой чая.
— Я знаю, что у театра большие планы. В следующем году здесь планируют обустроить амфитеатр и поставить большой монитор. Когда у людей есть такие планы, им хочется помогать. Бюджет этого театра — 13 неравнодушных артистов и 6,5 миллионов рублей, — высказался глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
Открытие театрального двора начинается с вешалки
Фото: Анастасия Захарова
Олег Бекмеметьев оставил свою подпись на скамейке и сам прикрутил сверху стекло
Фото: Анастасия Захарова
Олегу Бекмеметьеву и всем причастным подарили символ театра - галстук бабочку и брусчатку, которой покрыли двор
Фото: Анастасия Захарова
Открытие закончилось фейерверком
Фото: Анастасия Захарова
Здесь планируют сделать монитор и амфитеатр
Фото: Анастасия Захарова
Здесь будет площадка современного искусства: художники наклеят сюда обои и разрисуют
Фото: Анастасия Захарова
На этом месте будет велопарковка
Фото: Анастасия Захарова
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