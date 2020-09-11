Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «Бюджет «Театрального двора» — это 13 неравнодушных сердец»

В театре планируют устраивать спектакли на свежем воздухе Фото: Анастасия Захарова

11 сентября в Ижевске открыли новое общественное пространство — «Театральный двор». Он расположился около театра «Молодой человек». Место благоустроили благодаря проекту «Инициативное бюджетирование» и софинансированию в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Неравнодушные жители близлежащих домов пришли в театр с предложением благоустроить территорию. В результате здесь обновили брусчатку, поставили стилизованные стулья и скамейки, оборудовали декоративные мостики и установили подсветку.

— У нас прекрасные соседи. Мы с ними дружим, и они предложили сами поучаствовать в проекте «Инициативное бюджетирование». Этот проект мы все делали вместе: кто-то красил столбы, кто-то косил траву, кто-то красил фасад. Этот двор — как застолье, где каждый приносит на стол, что может, — говорит директор театра «Молодой человек» Елена Столова.

Фото: Анастасия Захарова

На территории появилась вешалка с цитатами о театре Фото: Анастасия Захарова

Гостей угощали тыквами, кабачками и яблоками Фото: Анастасия Захарова

Часть элементов уберут после открытия, чтобы мебель не повредили дожди Фото: Анастасия Захарова

Глава Ижевска опробовал новое кресло-качалку Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

На открытии артисты театра поблагодарили главу Ижевска Олега Бекмеметьева: ему вручили галстук-бабочку (символ театра) и камень от брусчатки, которой покрыли пространство.

К открытию двора тоже подошли творчески. Вместо традиционного разрезания ленточки — целая церемония.

— Театр начинается с вешалки. Поэтому открытие тоже должно начинаться с вешалки, — отметила ведущая.

На подиум поставили вешалку с надписью «открыто». Поскольку театральный двор — место семейное, закончился ритуал тоже по-домашнему — кружкой чая.

— Я знаю, что у театра большие планы. В следующем году здесь планируют обустроить амфитеатр и поставить большой монитор. Когда у людей есть такие планы, им хочется помогать. Бюджет этого театра — 13 неравнодушных артистов и 6,5 миллионов рублей, — высказался глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Открытие театрального двора начинается с вешалки Фото: Анастасия Захарова

Олег Бекмеметьев оставил свою подпись на скамейке и сам прикрутил сверху стекло Фото: Анастасия Захарова

Олегу Бекмеметьеву и всем причастным подарили символ театра - галстук бабочку и брусчатку, которой покрыли двор Фото: Анастасия Захарова

Открытие закончилось фейерверком Фото: Анастасия Захарова

Здесь планируют сделать монитор и амфитеатр Фото: Анастасия Захарова

Здесь будет площадка современного искусства: художники наклеят сюда обои и разрисуют Фото: Анастасия Захарова

На этом месте будет велопарковка Фото: Анастасия Захарова

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