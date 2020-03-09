«Театральный двор» появится в Ижевске

9 Март 2020 2020-03-09T13:06:05+03:00

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В Ижевске появится сквер около театра «Молодой человек» в рамках проекта «Наша инициатива». Об этом сообщается на официальном сайте театра.

-— Не хочется даже вспоминать, что творилось рядом со зданием бывшего кинотеатра «Удмуртия», когда его ещё не передали в руки театра «Молодой человек»: полуразрушенное здание с заброшенной территорией, непонятные сборища разгульных компаний, полукриминальная обстановка, проблемы с освещением. А ведь мы и наши дети постоянно ходили через этот сквер домой с остановок общественного транспорта. Когда здание было отдано театру «Молодой человек», то мы сразу же увидели, с какой ответственностью и любовью коллектив учреждения начал возрождать культурное здание, какой порядок они навели вокруг, что стало приятно и безопасно проходить по территории театра, - цитирует сайт театра жителей близлежащих домов.

Благоустроить территорию предложили жители Октябрьского района. Здесь планируют создать зону отдыха: сделать зеленые насаждения и освещение, передающее атмосферу театра.

Проект получит субсидию из бюджета республики и города. Его реализуют до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU