Два человека с коронавирусом скончались в Удмуртии на 12 сентября

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По состоянию на 12 сентября в Удмуртии зафиксировали 63 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

54 человека выздоровели. Двое пациентов скончались: 74-летняя женщина и 68-летний мужчина.

Коронавирус подтвердился у 38 жителей Ижевска, шести жителей Красногорского района, пяти жителей Алнашского района, четырех жителей Малопургинского района, трех жителей Завьяловского района, двух жителей Сарапула, по одному — в Воткинске, Глазове. Можге, Игринском и Сарапульском районах.

630 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 133 в состоянии средней степени тяжести, 42 в тяжелом.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 3 836 случаев коронавируса. 2 957 человек выздоровели, 74 умерли.

Напомним, накануне в Удмуртии ввели масочный режим.

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