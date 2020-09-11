180 дополнительных койко-мест создали в Ижевске в городской больнице №8

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В городской больнице №8 в Ижевске сделали ремонт. В здание на ул. Серова, 65 переведут поликлинику, потому что больница на ул. Софьи Ковалевской находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В здании отремонтировали два этажа. Открытие больницы состоится, когда позволит эпидемиологическая ситуация.

Сейчас работы завершаются. В больнице создают шлюзы и разворачивают 180 койко-мест. В больнице определили, где разместят кислородопровод (ориентировочно на 120 точек). Здесь появились 173 точки подачи кислорода и установили газификатор на 600 кг. Также в поликлинике оборудовали вход и выход из красной зоны.

Все окна терапевтического и хирургического отделения заменили. Также работники поменяли коммуникации.

Больница №8 получила новое оборудование: устройство для неинвазивной вентиляции легких, аппарат УЗИ, фибробронхоскоп, электрокардиографы, инфузоматы, мониторы контроля за состоянием пациентов, вакуумаспираторы, анализаторы для клинико-диагностической лаборатории, аппараты для дезинфекционной обработки, утилизатор отходов. В отдельных помещениях будут работать компьютерный томограф и цифровой рентгеновский аппарат.

Потоки здоровых и больных посетителей больницы будут разделены. Для этого обустроили четыре входные группы.

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