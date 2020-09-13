60 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии 13 сентября

Фото: pixabay.com

По состоянию на 13 сентября в Удмуртии выявлено 60 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

– Диагноз подтвердился у 24 жителей Ижевска, 10 жителей Воткинска, 5 жителей Можги, 4 жителей Малопургинского района, по 3 случая зарегистрировано в Кезском и Можгинском районах, по 2 случая — в Воткинском, Алнашском, Шарканском районах, по одному случаю — в Глазове, Кизнерском, Красногорском, Сюмсинском, Увинском районах, — говорится в сообщении.

К сожалению, было зафиксировано еще два летальных случая: болезнь забрала 62-летнюю женщину и 89-летнего мужчину.

В общей сложности на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 3 896 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 2 957 человек выздоровели и 76 умерли. В настоящее время 688 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 138 — в состоянии средней степени тяжести и 37 — в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: - Московские врачи приедут в Удмуртию для помощи в борьбе с коронавирусом

- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 11 сентября 2020 года: 61 новый случай и масочный режим