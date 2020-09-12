Московские врачи приедут в Удмуртию для помощи в борьбе с коронавирусом

Фото: пресс-служба главы и правительства

В Удмуртию по приглашению главы региона Александра Бречалова приедут десять московских врачей для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Специалисты приедут в гости уже 12 сентября. Среди них — анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты. Врачи осмотрят пациентов, дадут рекомендации по перепрофилированию учреждений, посетят стационары.

— Для нас это, безусловно, огромное подспорье. Такая поддержка позволит усилить профильное направление с методической точки зрения, в том числе в плане рекомендаций по перепрофилированию наших центров, маршрутизации. Как вы знаете, Москва первая приняла на себя удар пандемии, и у врачей из столицы накоплен уже колоссальный опыт в лечении ковида и организации деятельности в целом, — цитирует пресс-служба председателя правительства Ярослава Семенова.

Бригада уже побывала в Ингушетии, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях и в других регионах России.

Напомним, накануне в Удмуртии снова ввели обязательный масочный режим. Также стало известно, что городскую больницу №8 заканчивают переоборудовать под больных Covid-19.

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