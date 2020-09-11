Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 11 сентября 2020 года: 61 новый случай и масочный режим

Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 11 сентября в Удмуртии зарегистрировали 61 новый случай коронавируса. 48 пациентов выздоровели, никто не умер. Всего в республике зарегистрировано 3773 случая заболевания. 2 903 человека вылечились, а 72 скончались.

В Удмуртии снова ввели обязательный масочный режим. Власти объясняют это ростом количества заболевших и ростом числа пациентов с хроническими заболеваниями, которые переносят коронавирус тяжело.

В больнице № 8 подготовили 180 дополнительных койко-мест для больных Covid-19.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

А что в России?

В России за последние сутки заболели еще 5504 человека. 5734 человека вылечились, 102 пациента скончались. Всего выявлено 1 051 874 заболевших. 868 107 человек выздоровели. 18 365 пациентов скончались.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страна готова к росту заболеваемости.

В Роспотребнадзоре рассказали, как чувствуют себя добровольцы, на которых испытывают вакцину от коронавируса.

— За исключением незначительной и кратковременной (1-2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона», никаких побочных эффектов не отмечено. У добровольцев не отмечалось никаких симптомов и неблагоприятных проявлений после вакцинации, - передаёт ТАСС.

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