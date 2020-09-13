«Машина намотана на столб»: очевидцы рассказали о ДТП в Ижевске

Фото: vk.com/chipo18

О жутком ДТП, произошедшем утром 13 сентября, рассказали очевидцы в группе ИГГС «ВКонтакте».

– Серьезное ДТП на Воткинском шоссе, у базы «Магнита». Одна машина намотана на столб, – гласило одно из сообщений. Чуть позже появились фотографии, подтверждающие эти слова.

Впрочем, несмотря на то, что случилось с автомобилем, все участники ДТП остались живы.

– Около 9:30 произошло столкновение двух транспортных средств: «Рено» и «Москвич 2141» с последующим наездом последнего на столб, – сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников. – Оба двигались в одном направлении. Водитель «Москвича» 1979 года рождения и водитель «Рено», мужчина 1968 года рождения, получили травмы и госпитализированы. Пассажир «Рено», женщина 1965 года рождения, получила незначительные травмы, оставлена на месте.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости сохранять на дороге внимательность, особенно во время обгона, и соблюдать скоростной режим.

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