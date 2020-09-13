По факту гибели двух подростков из Удмуртии в заброшенном доме возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух подростков в одном из заброшенных домов Сарапула, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК Удмуртии.

Напомним, трагедия произошла днем в субботу, 12 сентября. Подростки пробрались в заброшенный дом, и у ветхой постройки рухнули перекрытия. На данный момент известно, что несовершеннолетние находились в доме втроем. Один из них чудом выжил.

– Два подростка оказались под завалами дома. В ходе поисковых мероприятий были обнаружены тела погибших – жители города Сарапула 13 и 14 лет, третий - не пострадал, - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, следователями проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.

Глава Сарапула Александр Ессен сообщил на своей официальнйо странице «ВКонтакте», что администрация города поможет семьям, в которых погибли дети.

– Сегодня в Сарапуле случилась трагедия – погибли два подростка. Мы вместе с правоохранительными органами проведём самое тщательное расследование. Виновные будут наказаны, – написал он. – Я приношу самые искренние соболезнования семьям ребят. Вы не останетесь один на один с бедой, мы вас обязательно поддержим и поможем в решении всех возникающих вопросов.

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