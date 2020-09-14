Погода в Ижевске 14 сентября: до +14 градусов и дождь

Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! На календаре 14 сентября, понедельник, пока вы собираетесь на работу и настраиваетесь на рабочий день, «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

По данным Удмуртского Гидрометцентра, сегодня днем ожидается +12…+14 градусов, ночью +8…+10 градусов, возможен дождь.

По данным сервиса Яндекс погода, днем 14 сентября будет +11…+12 градусов, дожди.

Желаем вам удачного начала недели!

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