Смертельное столкновение с лосем, сбитые пешеходы и последствия усталости за рулем: обзор самых страшных ДТП недели в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

За неделю в Удмуртии произошло довольно большое количество ДТП; к сожалению, некоторые из них оказались смертельными. Кроме того, за неделю на дорогах пострадало несколько детей. Подробнее в обзоре «Комсомолки».

УСНУЛ ЗА РУЛЕМ

7 сентября на 44 км федеральной трассы М-7 в Алнашском районе столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Форд» уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с другой машиной. Оба водителя, а также 58-летняя пассажирка получили травмы.

ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7 сентября в 6:30 семья из Удмуртии попала в ДТП на 104 километре автодороги «Тамбов - Пенза - Рассказово - Уварово - Мучкапский». Автомобиль перевернулся и упал в кювет. Ранения получили водитель и его пассажиры: 33-летняя женщина, трехлетняя девочка и пятилетний мальчик.

Фото: УГИБДД по Тамбовской области

ЧЕТВЕРО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОСТРАДАВШИХ ЗА СУТКИ

Во вторник, 8 сентября, в Удмуртии зафиксировано четыре ДТП с участием несовершеннолетних. Так, 11-летний мальчик, который переходил дорогу в неположенном месте в поселке Машиностроителей был сбит автомобилем и получил травмы. Также жертвами наезда транспортах средств стали 15-летний велосипедист, пересекавший проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу и 4-летняя девочка, которую водитель, двигавшийся задним ходом, не заметил в темноте. А 17-летний пассажир мотоцикла пострадал из-за того, что водитель транспортного средства, имевший признаки алкогольного опьянения, кстати, ехал юноша без шлема.

КРОВАВОЕ ДТП

В аварии 9 сентября под колесами авто «Лада Гранта» погиб 62-летний пешеход. ДТП произошло на 6 километре автодороги «Глазов - Понино - Зотово» Глазовского района около 20 часов. За рулем находился 22-летний водитель.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

НАЕХАЛ НА ЛОСЯ И ПОГИБ

ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося произошло 10 сентября около 23:30 на 16 км автодороги «Западный обход г. Ижевска от автодороги М-7 Волга» Завьяловского района. 51-летний водитель сбил животное и съехал в кювет получив смертельную травму.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».