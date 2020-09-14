Предварительные итоги выборов в гордуму Ижевска: кандидаты от «Единой России» победили в 19 одномандатных округах из 25

Фото: Амир Закиров

По данным Центральной избирательной комиссии Удмуртии после обработки 81,51% протоколов, кандидаты от партии «Единая Россия» победили в 19 одномандатных округах из 25.

Так, в Воткинске предварительно места в гордуме займут 12 одномандатников от «Единой России» и один самовыдвиженец, в Сарапуле — 10 одномандатников от «Единой России», один самовыдвиженец и представитель партии «Родина». В Глазове будет 12 одномандатников от «Единой России» и один самовыдвиженец. В гордуму Можги проходят два члена партии «Единая Россия» и два самовыдвиженца.

Как передает ЦИК, на данный момент по 11 одномандатным округам информация еще не поступила. Напомним, состоянию на 15:00 13 сентября явка на избирательные участки в Ижевске составила 13,62%, в Воткинске – 12,68%, в Глазове – 17,21%, в Можге – 19,53%, в Сарапуле – 16,82% (подробнее).

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