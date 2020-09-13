К 15:00 явка избирателей на выборы депутатов Гордумы Ижевска составила 13,62%

Фото: Ульяна Колмогорова

Выборы представительных органов городской власти в Удмуртии продолжаются. Как сообщает ЦИК Удмуртии, по состоянию на 15:00 13 сентября явка на избирательные участки в Ижевске составила 13,62%, в Воткинске – 12,68%, в Глазове – 17,21%, в Можге – 19,53%, в Сарапуле – 16,82%

Явка на довыборы депутатов Госсовета Удмуртии по Буммашевскому одномандатному избирательному округу №1 в Ижевске составила 12,74% от общего числа избирателей.

Фото: Ульяна Колмогорова

На рассмотрение направлены два жалобы из Сарапула: на проведение рекламно-агитационной кампании и на размещение агитации «ВКонтакте».

Напомним, в Удмуртии работает 496 избирательных участков, из них в Ижевске – 281 участок. Проголосовать ижевчане могут до 20:00.

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