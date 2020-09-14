Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева выступила на открытых прокатах сборной России

Фото: инстаграм Едизаветы Туктамышевой

12-13 сентября сборная России по фигурному катанию выступила в контрольных прокатах. Среди спортсменов была уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева, которая представила зрителям два новых образа.

Так, в короткой программе девушка предстала в образе богини под музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна, а в произвольной программе, которую она поставила вместе с фанатами онлайн, в образе самурая под сочинения композитора Бхимы Юнусова к миниатюре «Хроники заводной птицы». При этом Елизавета упала с тройного акселя и допустила ошибки и на более простых элементах.

По словам самой фигуристки, она оценивает свою форму процентов на 65, после большого перерыва нужно много работать, чтобы хорошо себя чувствовать, этот месяц девушка старается максимально использовать. На удивление обе программы оказались близки спортсменке.

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