Протекающую крышу национальной гимназии Кузебая Герда в Удмуртии отремонтировали

Фото: пресс-служа главы и правительства Удмуртии

В Удмуртской национальной гимназии Кузебая Герда завершился ремонт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, в учреждении полностью отремонтировали актовый зал и крышу, которая находилась в критическом состоянии. По словам директора гимназии Татьяны Волковой, после ремонта в 2012 году крыша протекала.

Сэкономленные деньги направят на ремонт крыши детского сада имени Кузебая Герда, который находится в смежном с гимназией здании.

Кстати, на данный момент в гимназии учатся 730 детей со всей республики, а в детский сад ходят 236 воспитанников.

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