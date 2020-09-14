Допвыборы депутатов госсовета Удмуртии: по предварительным данным выиграл Иван Черезов

Фото: Сергей Грачев

По данным Центральной избирательной комиссии Удмуртии, допвыборы депутатов госсовета Удмуртии по Буммашевскому одномандатному округу выиграл Иван Черезов.

На данный момент за Черезова от партии «Единая Россия» отдали свои голоса 3047 избирателей, далее идет представитель ЛДПР Наталья Оганезова (1015 голосов) и Наталья Кудрявцева от КПРФ (988 голосов).

Ранее депутатское место покинул Фрит Губаев, он сложил полномочия по собственному желанию.

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СПРАВКА «КП»

Иван Юрьевич Черезов (род. 18 ноября 1980, Ижевск, Удмуртская АССР) - российский биатлонист, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России. Один из лидеров мужской сборной России по биатлону с середины 2000-х до начала 2010-х годов. В 2016 году закончил биатлонную карьеру. С ноября 2017 года глава Федерации биатлона Удмуртии. По итогам отчетно-выборной конференции 18 мая 2018 года стал членом Правления СБР.

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