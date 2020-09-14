За выходные у ижевчан мошенники похитили более 1,3 млн рублей

Фото: Ульяна Колмогорова

С 11 по 13 сентября с банковских счетов ижевчан было похищено более 1,3 млн рублей. Так, в полицию Ижевска обратилась 65-летняя пенсионерка с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный с московского номера и сообщил, что ее онлайн сервис банка взломан и на ее имя был оформлен кредит на сумму 225 тысяч рублей. Чтобы сохранить сбережения женщина под диктовку оформила кредит и перевела деньги на указанный счет. В этот же день ей еще раз позвонили и убедили оформить кредит на 220 тысяч рублей и перевести на «безопасный» счет, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Допвыборы депутатов госсовета Удмуртии: по предварительным данным выиграл Иван Черезов.

- Вот уже и подозреваемого в деле о погибших подростках в Сарапуле задержали. Кто им оказался.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.