В смерти двух подростков подозревается подрядчик, который должен был снести заброшенный дом в Сарапуле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

По подозрению в причинении смерти двум подросткам в Сарапуле (Удмуртия) задержан руководитель подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

- По данным следствия, 44-летний руководитель подрядной организации по муниципальному контракту, должен был снести дом, под обломками которого погибли два подростка, - говорится в сообщении.

На данный момент мужчина задержан, готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, трагедия произошла 12 сентября подростки пробрались в заброшенный дом, и у ветхой постройки рухнули перекрытия. На данный момент известно, что несовершеннолетние находились в доме втроем. Один из них чудом выжил.

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