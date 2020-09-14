С пятницы на дорогах Удмуртии в ДТП погибли три человека

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

С 11 по 13 сентября в ДТП на дорогах Удмуртии погибли три человека. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Так, 11 сентября на 153 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» Завьяловского района 39-летний водитель машины «Киа» насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. В тот же день на 4 километре автодороги «Объездная Ижевска – д. Сокол» Завьяловского района 20-летняя водитель машины «Ниссан» насмерть сбила мужчину-пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

13 сентября, в воскресенье, на 25 километре автодороги «Нылга-Вавож» 20-летний водитель машины «Лада Приора» не справился с управлением и улетел в кювет. В результате ДТП молодой человек скончался.

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