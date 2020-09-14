Житель Удмуртии убил беременную сожительницу на почве ревности

Фото: pixabay.com

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве беременной сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В мае 2020 года обвиняемый и 27-летняя беременная сожительница вместе выпивали. Позже между ними произошел конфликт из-за того, что мужчина усомнился в отцовстве ребенка. В ходе выяснений отношений мужчина несколько раз ударил женщину, а после задушил, - говорится в сообщении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Верховный суд Удмуртии. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса на 14 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Олег Бекмеметьев сообщил о том, что будет принимать участие в конкурсе на должность главы Ижевска.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.