Глава Ижевска сообщил о намерении принимать участие в конкурсе на второй срок

Фото: Ильяс Бекмансуров

Олег Бекмеметьев сообщил о том, что будет принимать участие в конкурсе на должность главы Ижевска во второй раз. Об этом он написал в соцсетях.

- Конкурс на должность главы столицы Удмуртии объявят на первом заседании гордумы в новом составе. Я намерен участвовать в этом конкурсе, чтобы продолжать менять Ижевск к лучшему, - отметил Олег Николаевич.

Напомним, 13 сентября в городе прошли выборы депутатов гордумы 7 созыва. Уже известны предварительные итоги (подробнее).

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