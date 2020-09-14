Ремонт улицы Советская завершили в Ижевске

Фото: Дороги Удмуртии

Ремонтные работы на улице Советская в Ижевске проверила комиссия. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

- Ремонт производился на участке от улицы Ленина вдоль Карлутской Набережной до улицы Орджоникидзе (протяженность составила 2,686 км). На отрезке дороги был обновлен асфальт из двух слоев, были подняты 133 колодца. Также отремонтированы все прилегающие перекрестки и отремонтирован участок улицы Красноармейская – от улицы Советская до улицы Ленина, - говорится в сообщении.

У комиссии не оказалось замечаний, акт приемки отремонтированного участка подписан. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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