Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Прокуратура Удмуртии проверит фактический снос аварийных расселенных домов в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По данным проверки, дом, под завалами которого погибли два подростка, признан аварийным и расселен по региональной программе на 2013-2017 гг., но был снесен только частично, - говорится в сообщении.

Ход проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры Удмуртии.

Напомним, подозреваемого в деле о погибших подростках в Сарапуле задержали. Кто им оказался.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Допвыборы депутатов госсовета Удмуртии: по предварительным данным выиграл Иван Черезов.

- С пятницы на дорогах Удмуртии в ДТП погибли три человека.

- Олег Бекмеметьев сообщил о том, что будет принимать участие в конкурсе на должность главы Ижевска.