Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
Прокуратура Удмуртии проверит фактический снос аварийных расселенных домов в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- По данным проверки, дом, под завалами которого погибли два подростка, признан аварийным и расселен по региональной программе на 2013-2017 гг., но был снесен только частично, - говорится в сообщении.
Ход проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры Удмуртии.
Напомним, подозреваемого в деле о погибших подростках в Сарапуле задержали. Кто им оказался.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Допвыборы депутатов госсовета Удмуртии: по предварительным данным выиграл Иван Черезов.
- С пятницы на дорогах Удмуртии в ДТП погибли три человека.
- Олег Бекмеметьев сообщил о том, что будет принимать участие в конкурсе на должность главы Ижевска.