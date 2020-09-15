Кости древних животных нашли в Удмуртии

Фото: личный архив Александра Кондратьева

12 сентября группа биологов из Удмуртии на территории республики нашла три кости древних животных. Экспертиза подтвердила, что это останки бизона, древней лошади и предположительно оленя. Все они обитали в наших краях примерно 2-4 тыс. лет до нашей эры, рассказал «Комсомолке» биолог Александр Кондратьев.

10 тыс. лет назад в нашей республике обитали животные ледникового периода: мамонты, большерогие олени, шерстистые носороги. Сейчас, в Киясовском районе Удмуртии река Кырыкмас периодически выдает кости этих обитателей. Три года подряд Александр и группы туристов находят на территории реки различные тому подтверждения. В их коллекции более сотни останков, которые официально определены как кости пяти различных видов древних животных.

Фото: личный архив Александра Кондратьева

— Мы ежегодно находим много костей, которые сдаем в университет в музей зоологии. Предварительно каждую кость ученые университета исследуют и определяют видовую принадлежность. Мы уже точно знаем, что мы находили кости мамонта, древней лошади, большерогого оленя, шерстистого носорога и зуб пещерного медведя, — рассказывает Александр Кондратьев.

В минувшую субботу, 12 сентября, Александр и ученики Кыйлудской средней школы под руководством учителя биологии Ирины Аднакуловой договорились пойти обследовать реку. Первую кость обнаружила учительница — это оказался позвонок бизона. Вторую кость нашел ученик — позвонок древней лошади. Александр же нашел кость большерогого оленя. Примерное время существования данных видов на территории — от 3 000 до 10 000 лет назад.

— Самое интересное, — говорит биолог, — на многих костях есть видимые следы деятельности человека. По этим костям кто-то рубил топором — это четко видно. Но костям много тысяч лет.

Это лишь теория. Но у неё есть несколько важных подтверждений. Во-первых, все найденные кости вымываются лишь на определенном участке реки. Несмотря на большую протяженность реки (около 100 км), костей больше нигде не находят. Только на этом 10-километровом участке. Выходит, что именно в этом месте находится скопление костей.

Фото: личный архив Александра Кондратьева

Во-вторых, Александр два года назад здесь же нашел часть керамического горшка. Удалось установить, что он принадлежит к эпохе 2-4 тыс. лет до нашей эры. На ней красовался специфический веревочный узор.

Чтобы подтвердить факт пребывания здесь древних людей, необходимо провести специальные экспертизы. Куда обращаться для этого мужчина не знает, да и признается, что не ставит для себя такой цели.

— Во всяком случае, наши находки говорят, что это кости животных, который у нас здесь сейчас нет. Кость, например, которую вчера нашли, просто огромная. Ее не сравнить с нашими животными, которые сейчас бегают по лесу. Я охотник из села и знаю, что такое шейные позвонки коровы или быка. Позвонок, который мы нашли и который принадлежит древней лошади, крупнее, чем позвонок сегодняшней лошади, — поясняет Александр.

Все найденные экземпляры находятся в двух музеях Ижевска: музей УдГУ и Национальный музей имени Кузебая Герда. Однако Александр рассказывает, что последнюю находку попросит отдать в школу ученика, который ее обнаружил.

КСТАТИ!

Также во время экспедиции биолог и его команда нашли новое место произрастания краснокнижных грибов Удмуртии — Головач гигантский (Ленгермания гигантская).

Фото: личный архив Александра Кондратьева

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