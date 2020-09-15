За сутки в Удмуртии зарегистрировали рекордные 72 случая заражения коронавирусом

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В Удмуртии на утро 15 сентября зарегистрировали 72 новых случая заражения коронавирусом. По сообщениям регионального оперштаба 57 человек выписали.

- Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, 6 жителей Завьяловского района, по пять случаев зарегистрировано в Можге, Можгинском и Ярском районах, у 4 жителей Глазова, по 3 случая зарегистрировано в Шарканском и Увинском районах, по 2 случая — в Алнашском, Селтинском, Малопургинском районах, по одному случаю — в Глазовском, Граховском, Игринском, Сюмсинском районах, - говорится в сообщении.

На данный момент 729 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 166 средней степени тяжести, 32 в тяжелом состоянии.

Всего на 15 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 033 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 3 028 человек выздоровели, 78 летальных случаев.

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