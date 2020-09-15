Сотрудницу администрации Сарапула подозревают в халатности, из-за которой погибли два подростка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летней начальницы одного из управления администрации Сарапула (Удмуртия). Она подозревается в халатности, из-за чего погибли два подростка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, подозреваемая должна была контролировать снос аварийного дома, чего женщина не сделала. В результате обрушения ветхого дома 12 сентября погибли два подростка, - говорится в сообщении.

На данный момент подозреваемая задержана, готовятся материалы для предъявления ей обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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