14-летнюю девочку сбил водитель на пешеходном переходе в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске 14 сентября, в понедельник, на пешеходном переходе по улице Максима Горького водитель сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 30-летний водитель машины «Деу Нексия» сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, - говорится в сообщении.

В результате ДТП девочка получила травмы различной степени тяжести, ее отвезли в больницу.

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