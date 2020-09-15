До 20 лет лишения свободы грозит группе наркосбытчиков из Ижевска

Фото: Сергей Грачев

Расследование уголовного дела в отношении группы наркосбытчиков из Ижевска завершилось. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что участники группы занимались сбытом наркотических средств растительного и синтетического происхождения с мая 2019 года по март 2020 года. Наркотики передавались путем закладок в лесных массивах и на территории гаражных кооперативов, - говорится в сообщении.

При личном досмотре обвиняемых, по местам жительства и в тайниках было обнаружено более 330 свертков с наркотическими средствами. Также полицейские установили причастность одного из обвиняемых к отмыванию денег, сумма легализованных средств составила 847 тысяч рублей.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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