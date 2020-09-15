В соцучреждениях Ижевска начали включать тепло

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15 сентября в Ижевске тепло появилось в 74 соцобъектах города. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев в соцсетях.

- Тепло дали в 36 детских садах, 16 школах, 15 медучреждениях. В течение недели отопление должны включить во всех соцобъектах, - написал Олег Николаевич.

Также глава Ижевска напомнил, что крайний срок подачи отопления установлен не позже, когда 5 дней подряд температура воздуха ниже +8 градусов. При этом в ближайшие дни такой температуры не ожидается.

- По заявке управляющей компании или ТСЖ, в домах отопление могут включить досрочно. Поэтому, если вы чувствуете, что в квартире становится прохладно, обращайтесь к старшему по дому или председателю ТСЖ, - отметил Олег Бекмеметьев.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в диспетчерскую служба по круглосуточному телефону 998-072 (с сотового), 072 (с городского).

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