Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого

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В Удмуртии вынесли приговор 36-летнему местному жителю. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что мужчина вместе с 46-летним знакомым выпивал, позже между ними произошла ссора. Обвиняемый взял нож и ударил потерпевшего в бедро, попав в бедренную вену. Мужчина скончался на месте преступления, - говорится в сообщении.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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