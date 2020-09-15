Председатель правительства Удмуртии: «Носить маску – это довольно просто»

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Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал ранее введенный масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

- Почти половина случаев заболеваний коронавирусом с не выявленным источником. Выясняется, что граждане заразились или в общественном транспорте, или в предприятиях торговли. Поэтому сейчас нам необходимо вернуться к обязательному масочному режиму. Наша с вами задача - обезопасить тех, кто в зоне риска. Тем более что это не сложно носить маску - это довольно просто, - отметил Ярослав Владимирович.

Также председатель правительства региона сообщил, что на данный момент маски можно купить во всех аптеках Удмуртии.

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