Погода в Ижевске на 16 сентября: дождливо и ветрено

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Дождливая неделя продолжается. Сегодня, 16 сентября, не исключение.

По данным Удмуртского гидрометцентра днем будет +12…+14 градусов, ночью +5…+7 градусов, местами пройдут дожди. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, местами до 15-17 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода днем будет +11…+12 градус, ночью +9…+10 градусов, небольшие дожди.

Желаем вам отличного дня!

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- В нескольких деревнях Удмуртии к жителям по ночам наведываются медведи.

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