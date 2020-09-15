В нескольких деревнях Удмуртии к жителям по ночам наведываются медведи

Фото: Михаил Горбунов

В Глазовском районе Удмуртии к жителям по ночам наведываются медведи. Об этом сообщил очевидец Михаил Горбунов в соцсетях.

- С 10 на 11 сентября визит медведя завершился материальным ущербом в селе Понино и деревне Ляпино, трижды ночью 12 и 13 в деревне Коршуново медведь наведывался во владения местных жителей и также с существенными убытками, - пишет Михаил. - Если бы не профилактически мероприятия по отпугиванию медведей, то двум крайним участкам по ул. Дачной не поздоровилось бы: три медведя раскатали бы одноэтажное жилище соседки с необычно большим окном и соседнюю пасеку с бройлерным стадом и несушками.

По предположениям местных жителей, медведей привлек мусор. Всех приезжающих просят быть внимательными и не ходить в лес.

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