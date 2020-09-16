«Кросс Нации» 19 сентября в Ижевске пройдет в масках

Фото: Архив КП

19 сентября на стадионе «Динамо» в Ижевске пройдет ежегодный массовый забег «Кросс Нации». Участников и спортсменов обяжут носить маски. Снять их можно будет судьям и бегунам только на старте.

Спортсмены преодолеют дистанции на 4, 6, 8 и 12 километров. Каждый финалист получит памятную медаль, а победители - призы от министерства спорта Удмуртии и спонсоров мероприятия.

Напомним, в этом году принять участие в забеге смогут участники от 18 до 65 лет. Заявку нужно направить заявку на электронную почту не позднее 17:30 18 сентября. Нужно предоставить в комиссию паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске от врача, полис ОМС, разовый полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

18+

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