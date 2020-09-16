Участника террористической группировки осудили в Удмуртии

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Центральным окружным военным судом был вынесен приговор по делу жителя Удмуртии. Его признали виновным в участии в запрещенной террористической группировке, а также в призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.
Мужчина был задержан при попытке пересечения границ России. Следствие выяснило, что житель республики участвовал в деятельности исламистской группировки «Талибан» (организация признана террористической и запрещена на территории России). Мужчина прошел специальное обучение для осуществления террористической деятельности. Кроме того, им были изучены методы и формы проведения незаконных действий. Житель республики овладел навыками обращения с оружием и прошел физическую подготовку.
Затем террорист участвовал в проведении боевых действия против правительственных войск на территории Афганистана и Пакистана.
Мужчина проведет в колонии общего режима пять лет. Приговор вступил в законную силу.
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