При столкновении двух машин в Удмуртии пострадал один человек

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии на перекрестке «Глазов-Юкаменское 1 километр – Окружное шоссе» столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 38-летний водитель машины «УАЗ Патриот» двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не уступил дорогу машине «Рено Логан» под управлением 38-летнего мужчины, - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель «Рено».

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