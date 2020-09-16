Двух подростков задержали по подозрению в кражах из машин в Удмуртии

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Двух ранее судимых подростков задержали по подозрению в кражах из автомобилей в Камбарском районе. Оба - учащиеся школы 2002 г.р. и 2003 г.р. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские установили причастность подростков к краже 10 000 рублей из салона автомобиля ВАЗ в с. Камбарка, который в момент кражи стоял на улице Свободы. Также несовершеннолетние украли деньги и банковские карты из салона автомобиля Лада, который находился на улице Труда.

Оба преступления были совершены ночью. Молодые люди выбирали машины, двери которых оказывались не заперты. Украденные денежные средства подозреваемые уже потратили на развлечения.

По фактам совершения преступлений возбуждены уголовные дела. За подобные действия предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.

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