Бросается под машины и требует компенсацию: мошенник орудует в Ижевске

Фото: Константин Ившин

На днях в группе «ВКонтакте» «Ижевск Где Гай Стоят» вышел пост, в котором ижевчанка Ева делится историей о мошеннике. Мужчина на парковке рядом с парком Кирова бросается под машины и требует компенсацию за нанесенный ущерб.

- Возле парка Кирова на парковке орудует мошенник! Он специально ходит по парковке и подстраивает ситуацию, якобы ему машиной наехали на ногу, демонстративно падает, орет, его везут в травматологию, где он требует 5000 рублей, - пишет девушка.

И это не единственный случай. Мама ижевчанки Екатерины попала в подобную ситуацию. Она рассказала об этом «Комсомолке».

Маму Екатерины таким способом мужчина обманул на 25 тысяч рублей. Потерпевшая с дочкой нашли страницу мошенника «ВКонтакте», сейчас он в гипсе. Однако женщина обращаться в полицию отказалась, так как деньги отдала добровольно.

- Будет страшно, если он будет так разводить других людей, - делится дочь потерпевшей.

Сейчас по делу начали проверку, по итогам которой будет дана юридическая оценка происшествия. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Ижевску.

Если вы пострадали от действий мошенника, обратитесь в полицию по номеру телефона 02 (с мобильного 102).

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