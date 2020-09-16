Первое заседание избранной Городской думы Ижевска состоится не позднее 12 октября

Срок полномочий городской Думы - пять лет. Столько же составляет срок полномочий главы города Фото: Архив КП

Не позднее 12 октября состоится первое заседание вновь избранной Городской думы. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Точную дату первого заседания еще не определили. В повестке будет обсуждаться вопрос по выбору нового председателя думы, выбор председателей комиссий и объявление конкурса на должность главы города. Действующий мэр Олег Бекмеметьев уже заявил о своем желании участвовать в нем. Полномочия главы города продолжаются столько же, сколько и Гордумы - пять лет.

Напомним, выборы в Городскую думу Ижевска состоялись 13 сентября. По предварительным результатам, большинство мандатов займут кандидаты от «Единой России». В этом году вместо 42 депутатов будут работать только 35.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Предварительные итоги выборов в Гордуму Ижевска: кандидаты от «Единой России» победили в 19 одномандатных округах из 25

Глава Ижевска сообщил о намерении принять участие в конкурсе на второй срок

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.