Новую камеру фото и видеофиксации нарушений установили на трассе Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На трассе М-7 «Волга» в Дебесском районе Удмуртии установили новую камеру фото и ведофиксации нарушений. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

-Она располагается в Дебесском районе на пересечении федеральной автотрассы с дорогами в село Дебесы и в деревню Заречная Медла, - говорится в сообщении.

Камера настроена на фиксацию превышения скорости и выезд на «встречку», работать камера начнет с 17 сентября.

Напомним, на указанном участке федеральной трассы установленная скорость передвижения в обоих направлениях – 70 км/ч. Водителей просят быть внимательными и аккуратными.

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