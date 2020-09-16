24 класса в Ижевске закрыли на карантин

В 11-ти школах несколько классов ушли на карантин Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В девяти школах Ижевска отдельные классы закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

— На текущий момент обстановка следующая: в школах №85 и №56 зарегистрировано по одному случаю внебольничной пневмонии. В школе № 57 – один случай заболевания коронавирусной инфекцией, но данный ученик находился дома и контакта с одноклассниками не имел, учебное заведение не посещал, — рассказал глава Ижевска.

В школах № 11, № 30, № 52, № 53, № 56, № 68, № 69, № 91 и № 100 ввели карантин в 24-х классах. Там дети учатся дистанционно. Во всем городе переводить детей на «дистанционку» пока не собираются.

Также сейчас не работают две группы в детских садах №68 и № 214.

Полностью прослушать эфир можно по ссылке.

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