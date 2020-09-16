13-летнюю школьницу разыскивают в Ижевске

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Полицейские Ижевска разыскивают 13-летнюю Градобоеву Ксению Александровну. Школьница ушла из дома по адресу улица Удмуртская около 08:00 и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Приметы: на вид 12-12 лет, рост около 155 см, среднего телосложения, волосы темно- русые длиной до пояса.

Была одета в зеленую болоньевую куртку с капюшоном, зеленые штаны джоггеры, черные кроссовки на белой платформе. С собой темно-синий портфель.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемой или о ее местонахождении, просьба сообщить в Управление уголовного розыска МВД по региону по тел. 8-904-310-31-60.

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