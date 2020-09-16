Пропавших в Ижевске школьниц нашли

Фото: ПСО "Регион 18"

В группе поисково-спасательного отряда «Регион 18» сообщили, что двух пропавших школьниц из Ижевска нашли, с ними все хорошо.

Пользователи соцсетей писали, что девочки были знакомы и ушли из дома вместе. Напомним, их искали с 11 сентября (Подробнее).

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