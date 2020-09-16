Начальника Удмуртского Гидрометцентра уволили за коррупцию

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После прокурорской проверки Удмуртский Гидрометцентр остался без руководителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Начальника уволили за коррупционное нарушение.

Так, проверка выявила, что руководитель Гидрометцентра в 2019-2020 г.г. заключал договоры гражданско-правового характера с родственниками. При этом выполнение работ было предусмотрено штатными работниками.

Всего на работы было выделено 170 тысяч рублей, в том числе за счет субсидии на госзадания.

По представлению прокурора трудовой договор с начальником Удмуртского Гидрометцентра расторгнут.

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