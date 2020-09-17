Мошенники похитили у 33-летнего ижевчанина почти 300 тысяч рублей

Фото: Алена Селезнева

В полицию Ижевска обратился 33-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что мужчине позвонили с московского номера, неизвестный представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что кто-то пытается похитить деньги со счета потерпевшего через личный кабинет. Под диктовку злоумышленника мужчина перевел со своего счета 735 тысяч рублей на «зарплатную» карту, а потом сделал еще несколько операций, - говорится в сообщении.

После этого мужчина заметил, что произошло уже несколько списаний на общую сумму около 300 тысяч рублей, прекратил разговор, заблокировал счет и обратился в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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