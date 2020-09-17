Статистика по коронавирусу в Удмуртии: 67 зараженных и 35 в тяжелом состоянии

Фото: Амир Закиров

На утро 17 сентября в Удмуртии зарегистрировали 67 случаев заражения коронавирусом, еще 64 человека выздоровели. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Из заразившихся 37 ижевчан, 6 жителей Ярского района, по 4 случая выявлено в Воткинске, Сарапуле и Киясовском районе, у 3 жителей Завьяловского района, по 2 случая зарегистрировано в Глазове, Дебесском районе, по одному случаю - в Красногорском, Малопургинском, Якшур-Бодьинском, Увинском, Сюмсинском районах.

Сейчас в больницах 736 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 158 - средней степени тяжести, 35 - в тяжелом состоянии. Всего в Удмуртии зарегистрировано 4 170 случаев коронавируса, 3 163 человека выздоровели, 78 летальных случаев.

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