Глава Сарапула покинул должность по собственному желанию

Фото: Сергей Грачев

Глава Сарапула (Удмуртия) Александр Ессен покинул должность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 14 сентября по собственному желанию Александр Александрович досрочно прекратил свои полномочия, - говорится в сообщении.

Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Шестаков Виктор Михайлович. 8 октября 2020 года состоится заседание гордумы, где будет объявлен конкурс на пост главы Сарапула.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Актуальные данные по ситуации по коронавирусу уже на сайте.

- Школьница из Ижевска прошла на федеральный этап международного фестиваля «Белая трость».

- Начальника Удмуртского гидрометцентра уволили за коррупцию.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.