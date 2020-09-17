21-летний житель Таджикистана избил 15-летнего ижевчанина

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В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Таджикистана. Он обвиняется в грабеже с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что обвиняемый, проживающий в России без разрешения, в Первомайском районе Ижевска подошел к группе подростков. У 15-летнего потерпевшего он потребовал беспроводные наушники, при этом несколько раз ударил его, - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия злоумышленник возместил потерпевшему причиненный ущерб. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь молодому человеку грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

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