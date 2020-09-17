Водитель в Удмуртии сбил 9-летнюю девочку

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Воткинске (Удмуртия) 16 сентября произошло ДТП с участием 9-летней девочки. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Так, 29-летний водитель машины «Лада Веста» при движении задним ходом сбил 9-летнюю девочку, - говорится в сообщении.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.

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