Первый в Ижевске класс благородных девиц открыли в школе №80

Фото: пресс-служба Ижевска

В ижевской школе №80 открылся первый класс благородных девиц. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

27 девочек-пятиклассниц будут изучать французский язык, страноведение, домоводство, вклад великих женщин в развитие истории, ритмику, риторику, театр, хор, живопись и психологию. По информации пресс-службы управления образования Ижевска, преподавать дисциплины будут учителя школы и специалисты высших учебных заведений.

Девочки из класса благородных девиц должны обязательно носить школьную форму, делать аккуратные прически и не делать яркий макияж.

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